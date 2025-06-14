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Зеленський пояснив, хто гальмує "коаліцію рішучих"

Україна, Субота 14 червня 2025 16:33
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Зеленський пояснив, хто гальмує "коаліцію рішучих" Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Зараз існує гальмування "коаліції рішучих". Це сталось, бо Європа ще не вирішила для себе, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами 13 червня.

"Потрібні сильні різкі кроки (президента США Дональда, - ред.)Трампа. Вони потрібні, бо не буде ceasefire. Йде гальмування Коаліції рішучих, тут я з вами погоджуюсь. Знаєте, чому йде гальмування? Не тому, що вони втомлені й що вони відвертаються, ні. Ця ситуація показала, що Європа ще не вирішила для себе, що вона буде з Україною повністю, якщо не буде Америки. Ось що відбувається", - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що коли європейці з енергією підійшли до створення "коаліції рішучих", вони побачили, що цієї енергії немає у Сполучених Штатів Америки.

"Або немає такої, як у них. І тоді вони почали думати, чи вистачить їм сил. А коли Європа довго думає, вони дуже багато говорять одне з одним. І починають народжуватися сумніви. І чому роль Трампа важлива? Для нас важливо, щоб Трамп зупинив Путіна санкціями і іншими кроками. Це дасть сигнал всій Європі, всі об'єднаються і у нас буде цей шанс. Якщо Трамп не буде вводити санкції і не робити кроків проти Росії, я скажу вам відверто, нам буде дуже складно", - пояснив президент.

Він наголосив, що це також стане сигналом Європі, і тоді їм доведеться збільшувати допомогу Україні.

"Тому так важливо боротися за визначеність Америки, щоб зупинити (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, який поки що не збирається закінчувати війну. Економіка також може його наздогнати. І вона наздожене", - сказав він.

"Коаліція рішучих"

Нагадаємо, що ще на початку квітня у Києві відбулася зустріч "коаліції рішучих" - це об'єднання країн, які пообіцяли допомогу Україні в боротьбі з російською агресією.

Про створення коаліції ще 2 березня цього року оголосив прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

За підсумками "коаліції рішучих" президент України Володимир Зеленський заявив, що французькі та британські війська прибудуть в Україну серед перших. За словами глави держави, ці країни є головними представниками європейського континенту.

Детально про те, що таке "коаліція рішучих" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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