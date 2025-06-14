ua en ru
Сб, 14 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский объяснил, кто тормозит "коалицию решительных"

Украина, Суббота 14 июня 2025 16:33
UA EN RU
Зеленский объяснил, кто тормозит "коалицию решительных" Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сейчас существует торможение "коалиции решительных". Это произошло, потому что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время общения с журналистами 13 июня.

"Нужны сильные резкие шаги (президента США Дональда, - ред.) Трампа. Они нужны, потому что не будет ceasefire. Идет торможение Коалиции решительных, здесь я с вами согласен. Знаете, почему идет торможение? Не потому, что они устали и что они отворачиваются, нет. Эта ситуация показала, что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Вот что происходит", - отметил Зеленский.

Он пояснил, что когда европейцы с энергией подошли к созданию "коалиции решительных", они увидели, что этой энергии нет у Соединенных Штатов Америки.

"Или нет такой, как у них. И тогда они начали думать, хватит ли им сил. А когда Европа долго думает, они очень много говорят друг с другом. И начинают рождаться сомнения. И почему роль Трампа важна? Для нас важно, чтобы Трамп остановил Путина санкциями и другими шагами. Это даст сигнал всей Европе, все объединятся и у нас будет этот шанс. Если Трамп не будет вводить санкции и не делать шагов против России, я скажу вам откровенно, нам будет очень сложно", - пояснил президент.

Он подчеркнул, что это также станет сигналом Европе, и тогда им придется увеличивать помощь Украине.

"Поэтому так важно бороться за определенность Америки, чтобы остановить (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина, который пока не собирается заканчивать войну. Экономика также может его догнать. И она догонит", - сказал он.

"Коалиция решительных"

Напомним, что еще в начале апреля в Киеве состоялась встреча "коалиции решительных" - это объединение стран, которые пообещали помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

О создании коалиции еще 2 марта этого года объявил премьер Великобритании Кир Стармер.

По итогам "коалиции решительных" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что французские и британские войска прибудут в Украину среди первых. По словам главы государства, эти страны являются главными представителями европейского континента.

Подробно о том, что такое "коалиция решительных" - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Украина Война России против Украины
Новости
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Лукашенко боится и перенесет учения с РФ от границы Украины, - Зеленский
Аналитика
Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Россия не хочет ни остановки войны, ни даже перемирия, - посол ЕС Матернова