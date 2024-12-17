Ліквідація генерала РФ серйозно налякала росіян: експерт назвав причину

"Їм стало страшно. Тому що (заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро, - ред.) Медведєв починає казати, що буде "відповідь". Ну вони зазвичай так роблять коли перелякані. Будь-який гопник, коли його перелякали, він починає дуже активно погрожувати. Це означає що налякали їх серйозно. Це ж не перший випадок, особливо використовуючи самокат. Тобто я розумію, що в рамі самоката ми можемо приховати вибуховий пристрій і він вражає ворога", - пояснив експерт.

За словами Гетьмана, знищувати військовослужбовців або людей, які беруть участь в російсько-українській війні, навіть якщо вони беруть участь в секторі інформаційної війни, це теж самозахист. І під самозахистом мається на увазі нищити військові об'єкти чи військових безпосередньо на полі бою, чи на території ворога

"Це людина, яка відповідала за хімічно небезпечну зброю. Є правила, що таке хімічна зброя, перелік, які речі є хімічною зброєю. Те, що росіяни використовують, це не хімічна зброя, а по класифікації - це хімічно небезпечна речовина, отруйна речовина. Але вона не попадає під категорію хімічна зброя. Ну і ця людина була відома тим, що розповідала про "біолабораторії", про "бойових комарів" і так далі", - додав він.

Водночас експерт зауважив, що це законна ціль для української армії, і саме це могло налякати росіян.

"Я впевнений. Бо вони чудово розуміють, що будь-який їхній генерал, а особливо ті які брали участь в ракетних нальотах на нашу країну, в авіаційних ударах, хто командував певними угрупуваннями на російсько-українській війні, вони всі є законними цілями. І ми показуємо, що ми їх де завгодно дістанемо", - підсумував Гетьман.