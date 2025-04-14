Зеленський пояснив, чому ЗСУ не проводять великі операції з деокупації

Вимоги Росії

Торік ЗМІ писало про те, що Росія пропонувала Україні на початку вторгнення. Тоді ж однією з вимог країни-терориста було скорочення української армії до 50 тисяч осіб. Це також включало зменшення арсеналу озброєння. У тому ж числі ворог вимагав не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння з дальністю понад 250 км.

Як відзначав Зеленський, Україна не погодиться зменшити свою армію навіть у разі запрошення до НАТО.

Також під час нещодавнього виступу президента на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він заявив, що Росія, ймовірно, вимагатиме скорочення чисельності української армії в рази. Зокрема він знову підтвердив те, що Київ не погодиться на відповідний сценарій.

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