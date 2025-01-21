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Зеленський: Путін вимагатиме скорочення армії України вп'ятеро, але ми цього не допустимо

Давос, Вівторок 21 січня 2025 17:06
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Зеленський: Путін вимагатиме скорочення армії України вп'ятеро, але ми цього не допустимо Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вимагатиме скорочення чисельності української армії в рази. Але українська влада цього не допустить.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Президент розповів, що Путін у разі відсутності сильних гарантій безпеки для України від Заходу порушить питання зменшення української армії в рази. Оскільки Україна зібрала армію в розмірі 800 тисяч солдатів і за підтримки Європи зможе оборонятися і дати відсіч главі Кремля.

"Найшвидший шлях - тиснути на США, щоб Україна не була в НАТО і тиснути на всіх союзників, щоб вони на нас тиснули, щоб ми зменшили армію в 5 разів. Ось це те, що він хоче. Ми не дамо цього зробити, але він намагатиметься це зробити", - зазначив Зеленський.

Зменшення армії

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що Україна не погоджуватиметься на зменшення своєї армії навіть у разі, якщо її запросять до НАТО.

Глава держави пояснював, що всіх можливих типів гарантій не буде достатньо для того, щоб російський диктатор Володимир Путін не вторгся знову.

За його словами, в України немає права скоротити чисельність військ.

До слова, ще влітку минулого року російський диктатор Володимир Путін поставив перед Україною ультиматум. Він вимагав, щоб солдатів ЗСУ вивели з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей в обмін на переговори.

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