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Зеленський відкинув можливість зменшення армії навіть після запрошення в НАТО

Брюссель, Четвер 19 грудня 2024 10:12
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Зеленський відкинув можливість зменшення армії навіть після запрошення в НАТО Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не погодиться на зменшення чисельності своїх збройних сил. Навіть якщо отримає запрошення в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

Зеленський, обговорюючи можливі мирні гарантії безпеки у рамках мирних переговорів, заявив, що найкращою гарантією для України був би вступ в НАТО. Тому Україна продовжує працювати для отримання запрошення.

Глава держави додав, що розглядає усі можливі типи гарантій, зокрема санкційні та фінансові.

"Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде знову", - наголосив Зеленський.

За словами президента, саме з цієї причини Україна не погодиться на зменшення чисельності армії, навіть на шляху до членства в НАТО.

"Найкраще - це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо", - заявив Зеленський.

Вимоги Путіна

Нагадаємо, раніше ЗМІ опублікували угоду, яку Росія пропонувала Україні на початку вторгнення. Російський диктатор Володимир Путін висував однією з вимог скорочення української армії до 50 тисяч осіб. Це також включало зменшення арсеналу озброєння.

Москва вимагала від України не виробляти, не купувати та не розміщувати на своїй території ракетні озброєння з дальністю понад 250 км.

Деякі ЗМІ припускають, що Росія на можливих мирних переговорах спробує знову тиснути для скорочення української армії.

Втім, як і раніше, президент Володимир Зеленський наголошує, що для повернення України за стіл переговорів потрібно укріпити позицію. На його думку, посилити позицію України можна запрошенням на вступ в НАТО. Це є одним з пунктів плану перемоги, який представили партнерам.

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