Зеленський відкинув можливість зменшення армії навіть після запрошення в НАТО

Україна не погодиться на зменшення чисельності своїх збройних сил. Навіть якщо отримає запрошення в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами у Брюсселі.

Зеленський, обговорюючи можливі мирні гарантії безпеки у рамках мирних переговорів, заявив, що найкращою гарантією для України був би вступ в НАТО. Тому Україна продовжує працювати для отримання запрошення.

Глава держави додав, що розглядає усі можливі типи гарантій, зокрема санкційні та фінансові.

"Але всього цього недостатньо, щоби говорити, що Путін не прийде знову", - наголосив Зеленський.

За словами президента, саме з цієї причини Україна не погодиться на зменшення чисельності армії, навіть на шляху до членства в НАТО.

"Найкраще - це сильна армія, велика армія. Найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права, у будь-якому разі, навіть на шляху до НАТО. Доки ми не в НАТО, ми ризикуємо", - заявив Зеленський.