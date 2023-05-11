Зеленський пояснив, чому втрати української армії не розкриваються

Рішення не ділитись інформацією про втрати української армії було прийнято разом з військовими. Водночас усі цифри фіксуються, оскільки кожна людина важлива.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю для BBC.
"Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, є на жаль, поранені. Нам не все одно, скільки людей поранено і скільки людей загинуло. Ми розуміємо кількість полонених.", - пояснив президент.
За словами Володимира Зеленського, командування розуміє втрати власної армії у війні, водночас й надалі слідуватиме рішенню приховувати цю інформацію від громадськості.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент відповів на питання, чи вдасться ЗСУ повністю відновити суверенітет України після контрнаступу.
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