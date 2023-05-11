Зеленский объяснил, почему потери украинской армии не раскрываются

Решение не делиться информацией о потерях украинской армии было принято вместе с военными. В то же время, все цифры фиксируются, поскольку каждый человек важен.

"Есть информация, которой мы не делимся. Это наше общее решение всех военных. У нас все фиксируется, каждый человек важен, и есть все цифры. Есть, к сожалению, смерти, есть, к сожалению, жертвы, есть, к сожалению, раненые. Нам не все равно, сколько людей ранено и сколько людей погибло. Мы понимаем количество пленных", - пояснил президент.

По словам Владимира Зеленского, командование понимает потери собственной армии в войне, в то же время и в дальнейшем будет следовать решению скрывать эту информацию от общественности.