Чи зможе Україна повністю відновити суверенітет після контрнаступу: відповідь Зеленського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю суспільним мовникам, які є членами Eurovision News, зокрема BBC .

Президент не відповів, чи вважає, що очікування від контрнаступу занадто високими.

"У мене підхід дуже простий. Ми будемо робити все, щоб ворог побіг. А куди він добіжить, чесно кажучи, я думаю, залежить від нашого духу. Чим потужнішими ми будемо в контрнаступі, тим далі вони будуть бігти кудись до себе. Я думаю, це найголовніше", - сказав він.

Зеленський зазначив, що не може сказати, куди конкретно дійдуть наші захисники під час наступу. За його словами, є багато різних кроків. При цьому президент думає, що Україна досягне "відповідного результату".

"Але сказати, що одразу після цього контрнаступу буде повністю відновлено суверенітет України, я поки що не можу, тому що це війна", - сказав він.

У нього також запитали, що він мав на увазі під "відповідними результатами".

"Іти вперед. Ні - замороженому конфлікту. Бо це те, на що розраховує Російська Федерація. Ні - тому, щоб у нас частина території була під окупацією Російської Федерації, бо це знову ж таки їхній розрахунок", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Росії вигідно, щоб був заморожений конфлікт. Він вважає, що деяким іншим країнам також це вигідно. Проте Україна знає, що в такому разі буде не просто заморожений конфлікт.

"Ми це вже проходили. Ми знаємо, що це буде просто якийсь відпочинок для Російської Федерації, щоб підготувати свою армію, яка була розбита на нашій землі, щоб їх відновити, щоб знайти можливості їх мотивувати", - сказав він.

При цьому президент зазначив, що у РФ велика кількість воїнів, але у них розбита армія. Та й сама армія вже не така велика. Людей багато, але РФ все одно, що вони не вміють воювати. Так, їм все одно, кого мобілізувати. Проте у Росії все ще багато техніки.

"Але вони вже розуміють, що цими силами окупувати Україну вони не зможуть. Для цього їм потрібен відповідний час. Тому їм вигідний заморожений конфлікт. А для нас успіх - це не дати заморозити конфлікт, і іти вперед, деокуповуючи нашу землю, яка по праву належить нам. Тому іти вперед означає, що вони будуть бігти. Значить, що вони будуть демотивовані, і ми не дамо їм заморозити конфлікт", - додав Зеленський.