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Зеленський пояснив, чому не виступив у парламенті Румунії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що не готував жодного виступу для парламенту Румунії, але пообіцяв, що зробить це під час свого наступного візиту до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

"Ви добре знаєте, що я не уникаю виступів у будь-якій країні. Я приїхав з усією повагою до Румунії, щоб провести переговори з президентом Йоханнісом", - сказав Зеленський.

Глава держави розповів, що на його  порядку денному були заплановані зустрічі з президентом Румунії, прем’єр-міністром та парламентарями (лідерами двох палат).

"Але я не підготував жодної промови, з усією повагою.  Але наступного разу я це зроблю. Спеціально для парламенту, для всіх журналістів я приїду і виступлю" - пообіцяв український лідер.

Також на це питання коротко відповів президент Румунії.

"Порядок денний президента Зеленського був узгоджений двома делегаціями та був оприлюднений. Це все, що я можу про це сказати", - зазначив Йоханніс.

Візит Зеленського до Румунії

Сьогодні, 10 жовтня, президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. В рамках візиту Зеленський обговорив зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом безпекову взаємодію між країнами, у тому числі посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що  Зеленський планує виступити в парламенті Румунії під час його візиту до країни, однак його виступ скасували.

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Володимир ЗеленськийРумунія