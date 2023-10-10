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Зеленский объяснил, почему не выступил в парламенте Румынии

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что не готовил ни одного выступления для парламента Румынии, но пообещал, что сделает это во время своего следующего визита в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

"Вы хорошо знаете, что я не избегаю выступлений в любой стране. Я приехал со всем уважением в Румынию, чтобы провести переговоры с президентом Йоханнисом", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что в его повестке дня были запланированы встречи с президентом Румынии, премьер-министром и парламентариями (лидерами двух палат).

"Но я не подготовил ни одной речи, со всем уважением. Но в следующий раз я это сделаю. Специально для парламента, для всех журналистов я приеду и выступлю" - пообещал украинский лидер.

Также на этот вопрос коротко ответил президент Румынии.

"Повестка дня президента Зеленского была согласована двумя делегациями и была обнародована. Это все, что я могу об этом сказать", - отметил Йоханнис.

Визит Зеленского в Румынию

Сегодня, 10 октября, президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита Зеленский обсудил со своим коллегой Клаусом Йоханнисом безопасное взаимодействие между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский планирует выступить в парламенте Румынии во время его визита в страну, однако его выступление было отменено.

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Владимир ЗеленскийРумыния