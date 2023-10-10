Зеленский объяснил, почему не выступил в парламенте Румынии

"Вы хорошо знаете, что я не избегаю выступлений в любой стране. Я приехал со всем уважением в Румынию, чтобы провести переговоры с президентом Йоханнисом", - сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что в его повестке дня были запланированы встречи с президентом Румынии, премьер-министром и парламентариями (лидерами двух палат).

"Но я не подготовил ни одной речи, со всем уважением. Но в следующий раз я это сделаю. Специально для парламента, для всех журналистов я приеду и выступлю" - пообещал украинский лидер.

Также на этот вопрос коротко ответил президент Румынии.

"Повестка дня президента Зеленского была согласована двумя делегациями и была обнародована. Это все, что я могу об этом сказать", - отметил Йоханнис.

Визит Зеленского в Румынию

Сегодня, 10 октября, президент Украины прибыл в Румынию с официальным визитом. В рамках визита Зеленский обсудил со своим коллегой Клаусом Йоханнисом безопасное взаимодействие между странами, в том числе усиление ПВО, развитие авиационной и других оборонных коалиций и ситуацию в Черноморском регионе.

Ранее СМИ сообщали, что Зеленский планирует выступить в парламенте Румынии во время его визита в страну, однако его выступление было отменено.