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Виступ Зеленського в парламенті Румунії можуть скасувати, - ЗМІ

Вівторок 10 жовтня 2023 12:17
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Виступ Зеленського в парламенті Румунії можуть скасувати, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Виступ президента України Володимира Зеленського в парламенті Румунії під час його візиту до країни можуть скасувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на G4Media.

У вівторок керівництво парламенту Румунії вирішило, що спільне засідання, яке спочатку було заплановане на сьогодні на честь приїзду Зеленського, не відбудеться. При цьому інші парламентські джерела видання сказали, що, швидше за все, йдеться про перенесення з міркувань безпеки.

Зазначається, що початковий розклад роботи парламенту передбачав проведення спільного засідання о 17:00, на якому повинен був виступити президент України. Проте, схоже, плани змінилися.

Додамо, що візит Зеленського до Румунії викликав низку погроз з боку сенаторки Діани Шошаки, яку звинувачують у проросійських поглядах.

"Буде погано, якщо Зеленський прийде до парламенту", - заявила вона у відеоролику напередодні візиту Зеленського.

Візит Зеленського до Румунії

Сьогодні президент України прибув до Румунії з офіційним візитом. В рамках візиту Зеленський обговорить зі своїм колегою Клаусом Йоханнісом безпекову взаємодію між країнами, у тому числі посилення ППО, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій та безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні.

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Володимир Зеленський Румунія
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