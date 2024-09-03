Зеленський пояснив, чому Україна не повідомляла партнерам про Курську операцію

За словами Зеленського, операція ЗСУ у Курській області є невід’ємною частиною його "плану перемоги". Однак він про нього не буде розповідати аналогічно до того, як Україна не розповідала партнерам про Курську область.

"Я не скажу, вибачте, я не можу про це говорити. Це як початок нашої, цієї, Курської операції. При всій повазі, я не можу про це говорити, я думаю, що успіх дуже близький до несподіванки", - зауважив Зеленський.

Зеленський заявив в інтерв'ю NBC News, що адміністрація Байдена не знала про цю операцію, і вона трималася в строгому секреті навіть всередині України.

"Так, ми нікого не інформували. І це не питання недовіри", - сказав Зеленський.

Він також додав, що контрнаступ Києва влітку минулого року провалився багато в чому через те, що його багато рекламували і говорили про нього, даючи росіянам час на підготовку.