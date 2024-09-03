Зеленский объяснил, почему Украина не сообщала партнерам о Курской операции

По словам Зеленского, операция ВСУ в Курской области является неотъемлемой частью его "плана победы". Однако он о нем не будет рассказывать аналогично тому, как Украина не рассказывала партнерам о Курской области.

"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", - заметил Зеленский.

Зеленский заявил в интервью NBC News, что администрация Байдена не знала об этой операции, и она держалась в строжайшем секрете даже внутри Украины.

"Да, мы никого не информировали. И это не вопрос недоверия", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что контрнаступление Киева летом прошлого года провалилось во многом из-за того, что его много рекламировали и говорили о нем, давая россиянам время на подготовку.