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Зеленский объяснил, почему Украина не сообщала партнерам о Курской операции

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Партнеры Украины не знали о начале операции ВСУ в Курской области. Это было неожиданностью для них.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

По словам Зеленского, операция ВСУ в Курской области является неотъемлемой частью его "плана победы". Однако он о нем не будет рассказывать аналогично тому, как Украина не рассказывала партнерам о Курской области.

"Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности", - заметил Зеленский.

Зеленский заявил в интервью NBC News, что администрация Байдена не знала об этой операции, и она держалась в строжайшем секрете даже внутри Украины.

"Да, мы никого не информировали. И это не вопрос недоверия", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что контрнаступление Киева летом прошлого года провалилось во многом из-за того, что его много рекламировали и говорили о нем, давая россиянам время на подготовку.

Операция ВСУ

С начала августа ВСУ проводят операцию в Курской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на 27 августа было взято под контроль 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов. Кроме того, в плен были захвачены около 600 российских военных.

Источник РБК-Украина в военно-политическом руководстве сообщил, что оккупационные войска получили от Путина указание уволить Курскую область до 1 октября. Однако их задача – сделать это во что бы то ни стало, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление на Донбассе.

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что Россия может предпринять попытку контрнаступления в Курской области , но это будут тяжелые бои для РФ.

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Курская областьВойна в УкраинеСоединенные Штаты АмерикиВладимир Зеленский