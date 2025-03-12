Якщо РФ погодиться на 30 днів тиші - технічна група визначить формат та моніторинг, - джерело

Україна може створити технічну групу для узгодження умов припинення вогню, якщо Росія дасть згоду. У разі тимчасового перемир'я протягом 30 днів планується розробка дорожньої карти миру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Також за словами джерела, протягом 30 днів тимчасового припинення вогню має бути напрацьована спільна дорожня карта руху до миру, яка охоплюватиме всі аспекти, зокрема гарантії безпеки для України.

Якщо росіяни погодяться, буде створена технічна група, ймовірно, з військових, яка визначить формат припинення вогню та займатиметься визначенням механізму моніторингу та інших технічних деталей.

Україна розглядає можливість створення технічної групи для узгодження формату всеосяжного припинення вогню, якщо Росія погодиться на відповідні умови.

Пропозиція припинення вогню

Нагадаємо, що учора в Саудівській Аравії відбулися переговори між делегаціями США та України, під час яких Київ заявив про готовність до 30-денного повного припинення вогню. Тепер аналогічний крок очікують від Росії.

Брюссель підтримує спільну заяву України та США, що передбачає угоду про припинення вогню, гуманітарні ініціативи та відновлення обміну розвідданими й безпековою допомогою.

ЄС наголосив, що готовий співпрацювати з Україною, США та партнерами, аби сприяти справедливому та міцному миру на основі міжнародного права.

Детальніше про те, про що домовилися США і Україна за підсумками переговорів у Джидді - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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