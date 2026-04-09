Зеленський пояснив, чому Україна не може зробити наступний крок у переговорах про мир

Донбас - не "клаптик" землі

Віце-президент США Джей Ді Венс раніше заявив, що переговори просуваються, але залишилося вирішити питання певного "клаптика" територій - маючи на увазі Донбас.

"Кожний квадратний метр нашої землі - це українська земля. І, при всій повазі до наших партнерів, точно не їхня", - відповів Зеленський.

За словами президента, якщо Україна залишить Донбас, Росія перетворить ці землі на майданчик для нових наступів.

Саме тому питання територій не може розглядатися як технічне чи компромісне.

"Перед тим, як щось робити, треба знати деталі, і мати детальні гарантії безпеки. Так, ми говоримо про детальні гарантії безпеки, але в нас їх просто немає", - додав Зеленський.