Зеленский объяснил, почему Украина не может сделать следующий шаг в переговорах о мире

Украина не получила от партнеров гарантий безопасности - а без них говорить о следующем шаге в мирном процессе нет смысла.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что переговоры продвигаются, но осталось решить вопрос определенного "клочка" территорий - имея в виду Донбасс.
"Каждый квадратный метр нашей земли - это украинская земля. И, при всем уважении к нашим партнерам, точно не их", - ответил Зеленский.
По словам президента, если Украина оставит Донбасс, Россия превратит эти земли в площадку для новых наступлений.
Именно поэтому вопрос территорий не может рассматриваться как технический или компромиссный.
"Перед тем, как что-то делать, надо знать детали, и иметь детальные гарантии безопасности. Да, мы говорим о детальных гарантиях безопасности, но у нас их просто нет", - добавил Зеленский.
Как сообщало РБК-Украина, Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу по завершению войны - но окончательный формат пока не определен.
Дату визита американских переговорщиков ожидают после пасхальных праздников.
