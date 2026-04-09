Зеленский объяснил, почему Украина не может сделать следующий шаг в переговорах о мире

Донбасс - не "клочок" земли

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что переговоры продвигаются, но осталось решить вопрос определенного "клочка" территорий - имея в виду Донбасс.

"Каждый квадратный метр нашей земли - это украинская земля. И, при всем уважении к нашим партнерам, точно не их", - ответил Зеленский.

По словам президента, если Украина оставит Донбасс, Россия превратит эти земли в площадку для новых наступлений.

Именно поэтому вопрос территорий не может рассматриваться как технический или компромиссный.

"Перед тем, как что-то делать, надо знать детали, и иметь детальные гарантии безопасности. Да, мы говорим о детальных гарантиях безопасности, но у нас их просто нет", - добавил Зеленский.