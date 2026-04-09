Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский объяснил, почему Украина не может сделать следующий шаг в переговорах о мире

17:52 09.04.2026 Чт
2 мин
Чего именно до сих пор не предоставили союзники?
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Украина не получила от партнеров гарантий безопасности - а без них говорить о следующем шаге в мирном процессе нет смысла.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Читайте также: Зеленский: Украина готовит трехстороннюю мирную встречу и ждет Виткоффа после праздников

Донбасс - не "клочок" земли

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что переговоры продвигаются, но осталось решить вопрос определенного "клочка" территорий - имея в виду Донбасс.

"Каждый квадратный метр нашей земли - это украинская земля. И, при всем уважении к нашим партнерам, точно не их", - ответил Зеленский.

По словам президента, если Украина оставит Донбасс, Россия превратит эти земли в площадку для новых наступлений.

Именно поэтому вопрос территорий не может рассматриваться как технический или компромиссный.

"Перед тем, как что-то делать, надо знать детали, и иметь детальные гарантии безопасности. Да, мы говорим о детальных гарантиях безопасности, но у нас их просто нет", - добавил Зеленский.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу по завершению войны - но окончательный формат пока не определен.

Дату визита американских переговорщиков ожидают после пасхальных праздников.

Напомним, параллельно Зеленский назвал главную топливную проблему для Украины - дизель. Президент заверил, что страна заранее договорилась с партнерами с Ближнего Востока о поставках на год вперед.

