Зеленський пояснив, чому Угорщина не може бути посередником між Україною та РФ

"Що стосується Орбана (прем'єр-міністра Угорщини - ред.), він був у Києві, після цього полетів у Москву. Я не знав, що він летить в Москву. Це його незалежний вибір. Чи може бути він посередником? Не має посередництва між Росією та Україною", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що посередниками можуть бути лише сильні союзники.

"Весь світ може змусити Росію зупинити цю війну. Це не про посередництво. Це про можливості. У тебе повинна бути економіка, яка впливає на Росію, і Путін залежить від неї. Або у тебе дуже потужна армія, яку боїться Путін, яка сильніша ніж російська. Чи багато таких країн у світі? Небагато. Я думаю, США така країна, Китай і ЄС. Не якась одна країна, а весь Євросоюз. Це дійсно може бути така посередницька місія", - зазначив президент.

Зеленський також додав, що коли Путін зустрічається з лідерами тієї чи іншої держави, це не означає, що він хоче завершити війну в Україні.

"І навіть якщо він зустрічається з представником тієї чи іншої держави, це не значить, що він хоче закінчити війну. Він хоче продемонструвати якісь кроки, але за цією демонстрацією у нього завжди йде кривава демонстрація, як сьогодні зранку в Україні", - наголосив він.