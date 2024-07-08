Зеленский объяснил, почему Венгрия не может быть посредником между Украиной и РФ

"Что касается Орбана (премьер-министра Венгрии - ред.), он был в Киеве, после этого улетел в Москву. Я не знал, что он летит в Москву. Это его независимый выбор. Может ли он быть посредником? Не имеет посредничества между Россией и Украиной", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что посредниками могут быть только сильные союзники.

"Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не о посредничестве. Это о возможностях. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию, и Путин зависит от нее. Или у тебя очень мощная армия, которую боится Путин, которая сильнее чем российская. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, США такая страна, Китай и ЕС. Не какая-то одна страна, а весь Евросоюз. Это действительно может быть такая посредническая миссия", - отметил президент.

Зеленский также добавил, что, когда Путин встречается с лидерами того или иного государства, это не означает, что он хочет завершить войну в Украине.

"И даже если он встречается с представителем того или иного государства, это не значит, что он хочет закончить войну. Он хочет продемонстрировать какие-то шаги, но за этой демонстрацией у него всегда идет кровавая демонстрация, как сегодня утром в Украине", - подчеркнул он.