Зеленський пояснив, чому Росія вкладає величезні гроші в пропаганду

"Чому, по-вашому, Кремль витрачає стільки енергії на це зараз?

Сьогодні це один з інструментів, як можна впливати на іншу сторону,

не витрачаючи людей, до речі, без втрат. І без того, але також витрачається багато грошей, багато, я маю на увазі, цей тиск вимагає великих сум. І це непросто. А в Росії це є", - заявив президент.

За його словами, у РФ є дискусія в пропаганді, і вони розширюють цей вплив.

Як сказав Зеленський, вони діють на медіа-платформах у Європі, США, Ізраїлі, не тільки на Близькому Сході.

"Деякі лідери думають, що в них вплив в Африці, на африканському континенті. І в них є вплив на Близькому Сході. У них великий вплив.

Я думаю, на Близькому Сході, вони балансують... І Росія має великий вплив у Європі", - додав президент.

Він підсумував, що Москва також має один із найбільших впливів на Китай та Індію.

"Так що це інструмент їхніх наративів", - наголосив Зеленський.