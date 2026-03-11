RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский объяснил, почему Россия вкладывает огромные деньги в пропаганду

06:28 11.03.2026 Ср
2 мин
РФ имеет большое влияние на Ближнем Востоке, в Китае, в Европе и так далее и на это уходит очень много денег. Это новая стратегия гибридной во
aimg Маловичко Юлия
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Сейчас Кремль работает на пределе, постоянно распространяя дезинформацию.
При этом в Европе много кто повторяет эту фейковую информацию слово в слово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью с главой государства Владимиром Зеленским.

"Почему, по-вашему, Кремль тратит столько энергии на это сейчас?
Сегодня это один из инструментов, как можно влиять на другую сторону,
не тратя людей, кстати, без потерь. И без того, но также тратится много денег, много, я имею в виду, это давление требует больших сумм. И это непросто. А у России это есть", - заявил президент.

По его словам,у РФ есть дискуссия в пропаганде, и они расширяют это влияние.
Как сказал Зеленский, они действуют на медиа-платформах в Европе, США, Израиле, не только на Ближнем Востоке.

"Некоторые лидеры думают, что у них влияние в Африке, на африканском континенте. И у них есть влияние на Ближнем Востоке. У них большое влияние.
Я думаю, на Ближнем Востоке, они балансируют... И Россия имеет большое влияние в Европе", - добавил президент.

Он подытожил, что Москва также имеет одно из крупнейших влияний на Китай и Индию.

"Так что это инструмент их нарративов", -подчеркнул Зеленский.

Пропаганда РФ


Как известно, у российской пропаганды очень большой спектр выдумок, навязывание своих идей и т.д. Например, во время войны, которая уже четвертый год проходит в Украине, россияне придумывают истории об дискредитирующих их украинских военных.

Или недавно "Центр Дезинформации Украины" сообщал, что в сети завирусилось видео, где наших солдат изображают слишком толстыми, с помощью ИИ, как и депутатов. Это задуманно спровоцировать народ на отвращение к своим же гражданам, украинцам.

Также РБК-Украина писала, что пропаганда Кремля придумала: Украина замешана в файлах сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияПропагандист