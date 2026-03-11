Зеленский объяснил, почему Россия вкладывает огромные деньги в пропаганду

"Почему, по-вашему, Кремль тратит столько энергии на это сейчас?

Сегодня это один из инструментов, как можно влиять на другую сторону,

не тратя людей, кстати, без потерь. И без того, но также тратится много денег, много, я имею в виду, это давление требует больших сумм. И это непросто. А у России это есть", - заявил президент.

По его словам,у РФ есть дискуссия в пропаганде, и они расширяют это влияние.

Как сказал Зеленский, они действуют на медиа-платформах в Европе, США, Израиле, не только на Ближнем Востоке.

"Некоторые лидеры думают, что у них влияние в Африке, на африканском континенте. И у них есть влияние на Ближнем Востоке. У них большое влияние.

Я думаю, на Ближнем Востоке, они балансируют... И Россия имеет большое влияние в Европе", - добавил президент.

Он подытожил, что Москва также имеет одно из крупнейших влияний на Китай и Индию.

"Так что это инструмент их нарративов", -подчеркнул Зеленский.