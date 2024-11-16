Зеленський пояснив, чому Путіну вигідні переговори по закінченню війни
Главі Кремля Володимиру Путіну вигідно сідати за стіл переговорів. Але насправді домовлятись він не хоче.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського "Українському радіо".
"Я думаю, що Путін не хоче миру зовсім. Але це не значить, що він не хоче сідати (за стіл переговорів, - ред) з кимось з лідерів. Чому? Тому що для нього це руйнація політичної ізоляції, яка була побудована з початку війни. І для нього це вигідно - сідати, розмовляти і не домовлятись, я б так сказав, що вигідно Путіну", - сказав він.
За словами президента, главі Кремля вигідно затягувати процес.
"Перед усім уявіть собі, що він фактично невиїзний у цивілізований світ. Щоб розмовляти і домовлятись - це значить виїзд кудись, а значить (виїзд, - ред) треба розблокувати. Це руйнація, знову таки, ізоляції, яка була побудована цивілізованим світом (навколо Путіна, - ред) через вбивства українців. Це кроки по деізоляційному процесу Путіна як політика, тобто йому вигідно сідати (за стіл переговорів, - ред), а ось домовлятись - йому невигідно", - пояснив голова держави.
Зеленський підкреслив, що Путіну вигідно домовлятись сьогодні на якихось капітуляційних умовах з боку України.
"Так, йому вигідно. Але це йому ніхто не дасть", - зазначив він.
Ордер на арешт Путіна
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт глави Кремля Володимира Путіна. З того часу на території інших країн його можуть затримати для приводу до суду, але Москва одразу заявила про нібито "юридичну нікчемність" ордера.
При цьому ордер на арешт, виданий МКС, не завадив Путіну з'їздити до Монголії на початку вересня цього року. Після цього Євросоюз закликав усі держави, які ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов'язання. Зокрема, йдеться про арешт російського диктатора Володимира Путіна на підставі ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.
При цьому раніше подібні подорожі Путіна зривалися в останній момент. Досить згадати, наприклад, саміт БРІКС, який проходив у серпні 2023 року у ПАР.
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