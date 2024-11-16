Зеленский объяснил, почему Путину выгодны переговоры по окончанию войны

Главе Кремля Владимиру Путину выгодно садиться за стол переговоров. Но на самом деле договариваться он не хочет.

"Я думаю, что Путин не хочет мира совсем. Но это не значит, что он не хочет садиться (за стол переговоров, - ред) с кем-то из лидеров. Почему? Потому что для него это разрушение политической изоляции, построенной с начала войны. И для него это выгодно - садиться, разговаривать и не договариваться, я бы так сказал, что выгодно Путину", - сказал он.

По словам президента, главе Кремля выгодно затягивать процесс.

"Прежде всего представьте себе, что он фактически невыездной в цивилизованный мир. Чтобы разговаривать и договариваться - это значит выезд куда-то, а значит (выезд, - ред) нужно разблокировать. Это разрушение, опять же, изоляции, которая была построена цивилизованным миром (вокруг Путина,- ред) из-за убийства украинцев. Путина как политика, то есть ему выгодно садиться (за стол переговоров - ред), а вот договариваться - ему невыгодно", - объяснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Путину выгодно договариваться сегодня на каких-либо капитуляционных условиях со стороны Украины.

"Да, ему выгодно. Но это ему никто не даст", - отметил он.