Зеленский объяснил, почему Путину выгодны переговоры по окончанию войны
Главе Кремля Владимиру Путину выгодно садиться за стол переговоров. Но на самом деле договариваться он не хочет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского "Украинскому радио".
"Я думаю, что Путин не хочет мира совсем. Но это не значит, что он не хочет садиться (за стол переговоров, - ред) с кем-то из лидеров. Почему? Потому что для него это разрушение политической изоляции, построенной с начала войны. И для него это выгодно - садиться, разговаривать и не договариваться, я бы так сказал, что выгодно Путину", - сказал он.
По словам президента, главе Кремля выгодно затягивать процесс.
"Прежде всего представьте себе, что он фактически невыездной в цивилизованный мир. Чтобы разговаривать и договариваться - это значит выезд куда-то, а значит (выезд, - ред) нужно разблокировать. Это разрушение, опять же, изоляции, которая была построена цивилизованным миром (вокруг Путина,- ред) из-за убийства украинцев. Путина как политика, то есть ему выгодно садиться (за стол переговоров - ред), а вот договариваться - ему невыгодно", - объяснил глава государства.
Зеленский подчеркнул, что Путину выгодно договариваться сегодня на каких-либо капитуляционных условиях со стороны Украины.
"Да, ему выгодно. Но это ему никто не даст", - отметил он.
Ордер на арест Путина
В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. С того времени на территории других стран его могут задержать для привода в суд, но Москва сразу заявила о якобы "юридической ничтожности" ордера.
При этом ордер на арест, выданный МУС не помешал Путину съездить в Монголию в начале сентября этого года. После этого Евросоюз призвал все государства, ратифицировавшие Римский устав, выполнять свои обязательства. В частности, речь идет об аресте российского диктатора Владимира Путина на основании ордера, выданного Международным уголовным судом.
При этом ранее подобные поездки Путина срывались в последний момент. Достаточно вспомнить, например, саммит БРИКС, который проходил в августе 2023 года в ЮАР.
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