Зеленський пояснив, чому Путін втратив ініціативу у війні

Російський диктатор Володимир Путін втратив ініціативу у війні, оскільки українські військові технології кардинально змінили ситуацію на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

За словами глави держави, в Україні вже працюють близько 500 компаній, які розробляють військові технології. Саме це дає можливість забезпечити перевагу над ворогом.

Путін розраховував захопити Україну за два-три дні, однак повномасштабна війна триває вже понад 4 роки - за цей час країна встигла створити потужний оборонно-промисловий сектор.

"Наразі у нас 500 компаній із дуже потужними технологіями", - наголосив Зеленський.

Він також пояснив, що війна перетворилася на гонку інновацій, у якій технології доводиться постійно вдосконалювати.

"Ми розуміємо, що ця війна змінюється кожні три-шість місяців. Ми маємо змінювати технології", - додав президент.

Окрім того, Зеленський нагадав, що ворог має більше живої сили, тому Україна повинна компенсувати це швидшим розвитком технологій.

Як зазначив глава держави, нарощування військових спроможностей України та удари по російських цілях позбавили Путіна стратегічної ініціативи на полі бою.

"Путін втрачає 30 000 солдатів на місяць. Втрати великі, але він не хоче припиняти цю війну. Тому зараз ініціатива не в руках Путіна", - наголоств Зеленський.