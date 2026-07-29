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Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу в войне

08:46 29.07.2026 Ср
2 мин
Сейчас у Украины есть козырь, к которому Россия не была готова
aimg Юлия Капитонова
Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу в войне Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин потерял инициативу в войне, поскольку украинские военные технологии кардинально изменили ситуацию на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По словам главы государства, в Украине уже работают около 500 компаний, которые разрабатывают военные технологии. Именно это позволяет обеспечить преимущество над врагом.

Путин рассчитывал захватить Украину за два-три дня, однако полномасштабная война длится уже более 4 лет - за это время страна успела создать мощный оборонно-промышленный сектор.

"Сейчас у нас 500 компаний с очень мощными технологиями", - подчеркнул Зеленский.

Он также объяснил, что война превратилась в гонку инноваций, в которой технологии приходится постоянно совершенствовать.

"Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Мы должны менять технологии", - добавил президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что у врага есть больше живой силы, поэтому Украина должна компенсировать это более быстрым развитием технологий.

Как отметил глава государства, наращивание военных способностей Украины и удары по российским целям лишили Путина стратегической инициативы на поле боя.

"Путин теряет 30 000 солдат в месяц. Потери большие, но он не хочет прекращать эту войну. Поэтому сейчас инициатива не в руках Путина", - подчеркнул Зеленский.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Путин нашел новых "виновных" в войне с Украиной.

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