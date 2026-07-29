Зеленский объяснил, почему Путин потерял инициативу в войне

Российский диктатор Владимир Путин потерял инициативу в войне, поскольку украинские военные технологии кардинально изменили ситуацию на фронте.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

По словам главы государства, в Украине уже работают около 500 компаний, которые разрабатывают военные технологии. Именно это позволяет обеспечить преимущество над врагом.

Путин рассчитывал захватить Украину за два-три дня, однако полномасштабная война длится уже более 4 лет - за это время страна успела создать мощный оборонно-промышленный сектор.

"Сейчас у нас 500 компаний с очень мощными технологиями", - подчеркнул Зеленский.

Он также объяснил, что война превратилась в гонку инноваций, в которой технологии приходится постоянно совершенствовать.

"Мы понимаем, что эта война меняется каждые три-шесть месяцев. Мы должны менять технологии", - добавил президент.

Кроме того, Зеленский напомнил, что у врага есть больше живой силы, поэтому Украина должна компенсировать это более быстрым развитием технологий.

Как отметил глава государства, наращивание военных способностей Украины и удары по российским целям лишили Путина стратегической инициативы на поле боя.

"Путин теряет 30 000 солдат в месяц. Потери большие, но он не хочет прекращать эту войну. Поэтому сейчас инициатива не в руках Путина", - подчеркнул Зеленский.