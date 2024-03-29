ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський пояснив, чому Байден обережний із наданням зброї Україні

П'ятниця 29 березня 2024 22:49
UA EN RU
Зеленський пояснив, чому Байден обережний із наданням зброї Україні Архівне фото: Володимир Зеленський і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент США Джо Байден обережно ставиться до можливого ядерного удару з боку Росії.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Журналіст запитав у Зеленського, чи вважає він президента Байдена занадто обережним у постачанні зброї, як іноді його звинувачують агресивні критики.

"Я думаю, що він обережно ставиться до ядерного удару з боку Росії", - відповів Зеленський.

Його власна думка полягає в тому, що диктатор Володимир Путін не ризикнув би обмінюватися ударами ядерною зброєю, але він визнав, що глава Кремля непередбачуваний.

"Він божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100 відсотків сказати, що він робитиме. Ось чому Байден обережний", - додав Зеленський.

Погрози Путіна

Варто зазначити, що російський диктатор Володимир Путін не одноразово погрожував Україні та західним країнам ядерною зброєю.

Крім того, Росія перемістила свою ядерну зброю у Білорусь.Але скористатись нею самопроголошений президент Олександр Лукашенко самостійно не зможе.

Як зазначало американське видання CNN, США наприкінці 2022 року готувалися до ядерного удару Росії по Україні. У Вашингтоні опиралися на деяку розвідувальну інформацію.

Видання The New York Times писало, що США готували відповідь, якби Росія застосувала проти України ядерну зброю. Однак ця відповідь була б "неядерною".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Джозеф Байден Війна в Україні
NEWS
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії