Зеленський пояснив, чим для України важливе 30-денне перемир'я з Росією
Встановлення чіткого терміну перемир'я з Росією є дуже важливим для України.
Так відповів президент Володимир Зеленський на питання кореспондента РБК-Україна.
За його словами, встановлення часових рамок у питанні перемир'я дозволять тиснути на Російську Федерацію.
"Якщо у вас буде припинення вогню не зрозуміло на який термін - це заморожений конфлікт, а якщо є якісь терміни - це не значить, що треба все встигнути або можна все встигнути в перший термін. Може бути пролонгація, але важливо, що є термін, за який треба відповідати всім сторонам", - сказав Зеленський.
На його думку, можна написати план щодо того, що має бути виконано за термін перемир'я.
"Я вважаю, що це правильні кроки. Вони стимулюють робити щось до закінчення війни", - розповів він.
Переговорний процес щодо завершення війни
Минулого місяця Сполучені Штати Америки провели декілька зустрічей з делегацією України та Росії. За результатами цих зустрічей Штати виступили посередником у перемовинах щодо перемир'я і запропонували 30-денне припинення вогню.
Вашингтон та Київ оприлюднили спільні заяви щодо своїх перемовин. Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Росія також представила свою заяву, але у їх версії було вказано низку умов для перемир'я з Україною на морі.
Згодом Кремль відкинув мирні ініціативи США, оскільки вони начебто не вирішують "проблеми" Росії.
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