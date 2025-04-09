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Зеленский объяснил, чем для Украины важно 30-дневное перемирие с Россией

Среда 09 апреля 2025 21:48
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Зеленский объяснил, чем для Украины важно 30-дневное перемирие с Россией Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Установление четкого срока перемирия с Россией является очень важным для Украины.

Так ответил президент Владимир Зеленский на вопрос корреспондента РБК-Украина.

По его словам, установление временных рамок в вопросе перемирия позволят давить на Российскую Федерацию.

"Если у вас будет прекращение огня не понятно на какой срок - это замороженный конфликт, а если есть какие-то сроки - это не значит, что надо все успеть или можно все успеть в первый срок. Может быть пролонгация, но важно, что есть срок, за который надо отвечать всем сторонам", - сказал Зеленский.

По его мнению, можно написать план относительно того, что должно быть выполнено за срок перемирия.

"Я считаю, что это правильные шаги. Они стимулируют делать что-то до окончания войны", - рассказал он.

Переговорный процесс по завершению войны

В прошлом месяце Соединенные Штаты Америки провели несколько встреч с делегацией Украины и России. По результатам этих встреч Штаты выступили посредником в переговорах о перемирии и предложили 30-дневное прекращение огня.

Вашингтон и Киев обнародовали совместные заявления относительно своих переговоров. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Россия также представила свое заявление, но в их версии был указан ряд условий для перемирия с Украиной на море.

Впоследствии Кремль отверг мирные инициативы США, поскольку они якобы не решают "проблемы" России.

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