Зеленський пояснив, чи збирається йти у відставку

Зеленський про відставку та вибори

Президент заявив, що не має наміру йти у відставку та залишати посаду. Також він пояснив, чому не ухвалить таке рішення.

"Звісно, ​​ні. Це моя відповідальність", - каже він.

Також Морган підняв тему виборів в Україні, яка знаходиться у стані повномасштабної війни проти РФ.

"Звісно, ​​вибори мали відбутися у 2024 році, але через війну їх не вдалося провести. Мільйони українців виїхали з країни. Ще більше людей воюють на фронті", - відповів Зеленський.

На питання журналіста, чи можливо провести вибори такого типу, про які говорив президент Трамп, президент відповів: "Звісно, ​​ні".