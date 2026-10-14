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Зеленський почувається зрадженим через дії США: втрачаємо сильного партнера

20:00 14.10.2026 Ср
2 хв
aimg Сергій Козачук
Зеленський почувається зрадженим через дії США: втрачаємо сильного партнера Фото: Володимир Зеленський - Дональд Трамп (Getty Images)
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Україна відчуває зраду через втрату такого потужного партнера, як США, проте не збирається здаватися чи "продавати свою країну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського журналісту Пірсу Моргану.

Володимир Зеленський наголосив, що для України ця боротьба є питанням виживання, а не бізнесу.

"Ми не продаємо нашу країну. Послухайте, хлопці, для нас це не бізнес. Це наші життя. Це наша країна, наш дім, наш дім, наші діти", - зазначив глава держави.

Коментуючи ставлення Дональда Трампа та його оточення, президент України висловив переконання, що вони обирають хибний бік історії.

"Якщо ви в середині, ви повинні залишатися в середині, а не на неправильному боці. Я думаю, що радники Трампа помиляються. Я не знаю, хто підштовхує його до неправильного боку. Це не правильний бік історії", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, останнім часом відносини між Києвом та Вашингтоном зазнали певного напруження.

Зокрема, раніше Зеленський заговорив про "несподіванки" у відносинах із США та заявив про намір обговорити із американською стороною дві ключові теми, наголосивши, що така ситуація не відповідає рівню партнерства між країнами.

Паралельно з цим Росія не припиняє атак на українську критичну інфраструктуру.

Попри оголошене президентом США Дональдом Трампом так зване "енергетичне перемир'я", окупанти вкотре масовано обстріляли енергооб'єкти України балістикою та дронами, через що Зеленський відреагував на удар РФ по енергетиці і вказав на безпрецедентну неповагу з боку Москви.

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