Зеленский объяснил, собирается ли уходить в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский дал четкий ответ на вопрос о своей отставке. Это связано с ответственностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленскоuj журналисту Пирсу Моргану.
Президент заявил, что не намерен уходить в отставку и покидать должность. Также он объяснил, почему не примет такое решение.
"Конечно, нет. Это моя ответственность", - говорит он.
Также Морган поднял тему выборов в Украине, которая находится в состоянии полномасштабной войны против РФ.
"Конечно, выборы должны были состояться в 2024 году, но в результате их не удалось провести. Миллионы украинцев уехали из страны. Еще больше людей воюют на фронте", - ответил Зеленский.
На вопрос журналиста, возможно ли провести выборы такого типа, о которых говорил президент Трамп, президент ответил: "Конечно, нет".
Ранее РБК-Украина писалj, что Украине жизненно необходима качественная спутниковая связь Starlink, отметил Зеленский. И обратился с призывом к Илону Маску, чтобы восстановить скорость работы терминалов.
Кроме того, Украина испытывает предательство из-за потери такого мощного партнера, как США, говорит Зеленский. Однако не собирается сдаваться или "продавать свою страну".