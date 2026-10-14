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Зеленский объяснил, собирается ли уходить в отставку

22:47 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский дал четкий ответ на вопрос о своей отставке. Это связано с ответственностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленскоuj журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский об отставке и выборах

Президент заявил, что не намерен уходить в отставку и покидать должность. Также он объяснил, почему не примет такое решение.

"Конечно, нет. Это моя ответственность", - говорит он.

Также Морган поднял тему выборов в Украине, которая находится в состоянии полномасштабной войны против РФ.

"Конечно, выборы должны были состояться в 2024 году, но в результате их не удалось провести. Миллионы украинцев уехали из страны. Еще больше людей воюют на фронте", - ответил Зеленский.

На вопрос журналиста, возможно ли провести выборы такого типа, о которых говорил президент Трамп, президент ответил: "Конечно, нет".

Ранее РБК-Украина писалj, что Украине жизненно необходима качественная спутниковая связь Starlink, отметил Зеленский. И обратился с призывом к Илону Маску, чтобы восстановить скорость работы терминалов.

Кроме того, Украина испытывает предательство из-за потери такого мощного партнера, как США, говорит Зеленский. Однако не собирается сдаваться или "продавать свою страну".

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