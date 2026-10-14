Зеленский объяснил, собирается ли уходить в отставку

Зеленский об отставке и выборах

Президент заявил, что не намерен уходить в отставку и покидать должность. Также он объяснил, почему не примет такое решение.

"Конечно, нет. Это моя ответственность", - говорит он.

Также Морган поднял тему выборов в Украине, которая находится в состоянии полномасштабной войны против РФ.

"Конечно, выборы должны были состояться в 2024 году, но в результате их не удалось провести. Миллионы украинцев уехали из страны. Еще больше людей воюют на фронте", - ответил Зеленский.

На вопрос журналиста, возможно ли провести выборы такого типа, о которых говорил президент Трамп, президент ответил: "Конечно, нет".