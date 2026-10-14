Зеленський пояснив, чи збирається йти у відставку
Президент України Володимир Зеленський дав чітку відповідь на питання про свою відставку. Це пов'язане з відповідальністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського журналісту Пірсу Моргану.
Зеленський про відставку та вибори
Президент заявив, що не має наміру йти у відставку та залишати посаду. Також він пояснив, чому не ухвалить таке рішення.
"Звісно, ні. Це моя відповідальність", - каже він.
Також Морган підняв тему виборів в Україні, яка знаходиться у стані повномасштабної війни проти РФ.
"Звісно, вибори мали відбутися у 2024 році, але через війну їх не вдалося провести. Мільйони українців виїхали з країни. Ще більше людей воюють на фронті", - відповів Зеленський.
На питання журналіста, чи можливо провести вибори такого типу, про які говорив президент Трамп, президент відповів: "Звісно, ні".
Раніше РБК-Україна писало, що Україні життєво необхідний якісний супутниковий зв'язок Starlink, зазначив Зеленський. І звернувся з закликом до Ілона Маска, шоб відновити швидкість роботи терміналів.
Крім того, Україна відчуває зраду через втрату такого потужного партнера, як США, каже Зеленський. Проте не збирається здаватися чи "продавати свою країну".