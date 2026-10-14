ua en ru
Ср, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский объяснил, собирается ли уходить в отставку

22:47 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Бджола
Зеленский объяснил, собирается ли уходить в отставку Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский дал четкий ответ на вопрос о своей отставке. Это связано с ответственностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленскоuj журналисту Пирсу Моргану.

Зеленский об отставке и выборах

Президент заявил, что не намерен уходить в отставку и покидать должность. Также он объяснил, почему не примет такое решение.

"Конечно, нет. Это моя ответственность", - говорит он.

Также Морган поднял тему выборов в Украине, которая находится в состоянии полномасштабной войны против РФ.

"Конечно, выборы должны были состояться в 2024 году, но в результате их не удалось провести. Миллионы украинцев уехали из страны. Еще больше людей воюют на фронте", - ответил Зеленский.

На вопрос журналиста, возможно ли провести выборы такого типа, о которых говорил президент Трамп, президент ответил: "Конечно, нет".

Ранее РБК-Украина писалj, что Украине жизненно необходима качественная спутниковая связь Starlink, отметил Зеленский. И обратился с призывом к Илону Маску, чтобы восстановить скорость работы терминалов.

Кроме того, Украина испытывает предательство из-за потери такого мощного партнера, как США, говорит Зеленский. Однако не собирается сдаваться или "продавать свою страну".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
Трамп сорвал соглашение о расширенных гарантиях безопасности для Украины, - СМИ
Трамп сорвал соглашение о расширенных гарантиях безопасности для Украины, - СМИ
Аналитика
Правительство хочет сократить бронирование в ОПК до 85%: как реагируют в отрасли
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Правительство хочет сократить бронирование в ОПК до 85%: как реагируют в отрасли