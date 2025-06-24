Зеленський пояснив, чи відволікає війна на Близькому Сході увагу від України
Конфлікт між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході відволікає увагу світової громадськості від війни в Україні, що може призвести до більшої кількості жертв.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Є велика проблема. І так, змінюється політичний фокус (через конфлікт на Близькому Сході – ред.). І це абсолютно зрозуміло. І це говорить про те, що може бути зменшена допомога партнерів. Передусім – США. Дуже не хотілося б цього. Але ми це відчуваємо. Ми це розуміємо", - зазначив Зеленський.
За його словами, важливо, щоб пріоритет був все-таки на життях людей, а не просто на одному конфлікті, чи іншому. Тому що безумовно, конфліктів у світі повинно бути мінімум.
"Треба закінчувати будь-яку війну. Бо гинуть люди різних релігій, різних націй, національностей. І цивільних людей дуже шкода. Проте без допомоги партнерів росіяни будуть відчувати свою перевагу на полі бою і нам буде складно", - додав президент України.
Наслідки конфлікту між Ізраїлем та Іраном для України
Зеленський заявив, що нова хвиля конфлікту між Іраном і Ізраїлем створює додаткові ризики для України. Зокрема в енергетичному та безпековому аспектах.
За його словами, що наслідки ізраїльських ударів по Ірану вже відчутні: ціни на нафту пішли вгору, а це вигідно Росії. Якщо не буде запроваджено обмеження на експортну ціну, РФ отримає додаткові надприбутки, які можуть бути спрямовані на війну проти України.
На думку Зеленського, важливим буде і аналіз наслідків ізраїльських ударів по іранській військовій індустрії. Якщо справді вражено заводи, що виготовляють "Шахеди" та ракети, це безпосередньо вплине на здатність Ірану постачати зброю Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.