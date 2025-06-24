Зеленський пояснив, чи відволікає війна на Близькому Сході увагу від України

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном на Близькому Сході відволікає увагу світової громадськості від війни в Україні, що може призвести до більшої кількості жертв.

"Є велика проблема. І так, змінюється політичний фокус (через конфлікт на Близькому Сході – ред.). І це абсолютно зрозуміло. І це говорить про те, що може бути зменшена допомога партнерів. Передусім – США. Дуже не хотілося б цього. Але ми це відчуваємо. Ми це розуміємо", - зазначив Зеленський.

За його словами, важливо, щоб пріоритет був все-таки на життях людей, а не просто на одному конфлікті, чи іншому. Тому що безумовно, конфліктів у світі повинно бути мінімум.

"Треба закінчувати будь-яку війну. Бо гинуть люди різних релігій, різних націй, національностей. І цивільних людей дуже шкода. Проте без допомоги партнерів росіяни будуть відчувати свою перевагу на полі бою і нам буде складно", - додав президент України.