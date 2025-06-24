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Зеленский объяснил, отвлекает ли война на Ближнем Востоке внимание от Украины

Вторник 24 июня 2025 11:26
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Зеленский объяснил, отвлекает ли война на Ближнем Востоке внимание от Украины Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Конфликт между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке отвлекает внимание мировой общественности от войны в Украине, что может привести к большему количеству жертв.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Есть большая проблема. И да, меняется политический фокус (из-за конфликта на Ближнем Востоке - ред.). И это абсолютно понятно. И это говорит о том, что может быть уменьшена помощь партнеров. Прежде всего - США. Очень не хотелось бы этого. Но мы это чувствуем. Мы это понимаем", - отметил Зеленский.

По его словам, важно, чтобы приоритет был все-таки на жизнях людей, а не просто на одном конфликте, или другом. Потому что безусловно, конфликтов в мире должно быть минимум.

"Надо заканчивать любую войну. Потому что гибнут люди разных религий, разных наций, национальностей. И гражданских людей очень жаль. Однако без помощи партнеров россияне будут чувствовать свое превосходство на поле боя и нам будет сложно", - добавил президент Украины.

Последствия конфликта между Израилем и Ираном для Украины

Зеленский заявил, что новая волна конфликта между Ираном и Израилем создает дополнительные риски для Украины. В частности в энергетическом и безопасностном аспектах.

По его словам, что последствия израильских ударов по Ирану уже ощутимы: цены на нефть пошли вверх, а это выгодно России. Если не будет введено ограничение на экспортную цену, РФ получит дополнительные сверхприбыли, которые могут быть направлены на войну против Украины.

По мнению Зеленского, важным будет и анализ последствий израильских ударов по иранской военной индустрии. Если действительно поражены заводы, производящие "Шахеды" и ракеты, это непосредственно повлияет на способность Ирана поставлять оружие России.

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