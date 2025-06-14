"Цей фактор нам точно не допомагає": Зеленський про загострення між Іраном та Ізраїлем

Зеленський заявив, що нова хвиля конфлікту між Іраном і Ізраїлем створює додаткові ризики для України. Зокрема в енергетичному та безпековому вимірах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

Глава держави наголосив, що наслідки ізраїльських ударів по Ірану вже відчутні: ціни на нафту пішли вгору, а це вигідно Росії. Якщо не буде запроваджено обмеження на експортну ціну, РФ отримає додаткові надприбутки, які можуть бути спрямовані на війну проти України.

"Цей фактор нам точно не допомагає. Тому і через це, наш голос буде сильнішим під час розмов з американською стороною щодо введення прайскепів та застосування санкцій проти енергетики РФ", - сказав Зеленський.

Президент також анонсував нові контакти з США, зокрема з Дональдом Трампом, для обговорення питань нафтових обмежень і продовження підтримки України.

На думку Зеленського, важливим буде і аналіз наслідків ізраїльських ударів по іранській військовій індустрії. Якщо справді вражено заводи, що виготовляють "Шахеди" та ракети, це безпосередньо вплине на здатність Ірану постачати зброю Росії.

"Будемо сподіватися, що відповідне виробництво або передача "рускім" зменшиться. Це допомагає Україні.", - зазначив глава держави.

Зеленський також згадав про можливе зниження обсягів західної допомоги Україні на тлі загострення на Близькому Сході.

"Ніхто не претендує на відносини Америки і Ізраїлю, але ми би хотіли, щоб не зменшувалася допомога Україні через це. А минулого разу це був фактор, який уповільнив допомогу Україні. І це факт. Тому що зменшення чи уповільнення - для нас, якщо чесно, одне і теж. Я думаю, що це три головні фактори", - підкреслив президент.