Зеленский объяснил, готова ли Украина воевать без военной помощи США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет сложно вести боевые действия без помощи Соединенных Штатов, но украинский народ не готов пожертвовать своими ценностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства в эфире телеканала Fox News.