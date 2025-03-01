Зеленский объяснил, готова ли Украина воевать без военной помощи США
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет сложно вести боевые действия без помощи Соединенных Штатов, но украинский народ не готов пожертвовать своими ценностями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства в эфире телеканала Fox News.
"Это (прекращение военной помощи США. - ред.) будет трудно для нас, без вашей поддержки, но мы не можем терять наши ценности", - сказал Зеленский.
Визит Зеленского в США и напряженные переговоры с Трампом
В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.
Во время диалога с участием прессы, между лидерами произошел спор относительно подписания мирного договора и завершения войны.
После конфликта, Зеленский досрочно покинул Белый дом, подготовленное сторонами соглашение о редкоземельных металлах не было подписано.
Госдепартамент прекратил финансирование программы по восстановлению энергосистемы Украины на сотни миллионов долларов.
По данным СМИ, учитывая ситуацию, США могут остановить предоставление Украине военной помощи.
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