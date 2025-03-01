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Зеленский объяснил, готова ли Украина воевать без военной помощи США

Суббота 01 марта 2025 01:43
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Зеленский объяснил, готова ли Украина воевать без военной помощи США Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине будет сложно вести боевые действия без помощи Соединенных Штатов, но украинский народ не готов пожертвовать своими ценностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства в эфире телеканала Fox News.

"Это (прекращение военной помощи США. - ред.) будет трудно для нас, без вашей поддержки, но мы не можем терять наши ценности", - сказал Зеленский.

Визит Зеленского в США и напряженные переговоры с Трампом

В пятницу, 28 февраля, президент Владимир Зеленский провел переговоры со своим коллегой Дональдом Трампом в Белом доме.

Во время диалога с участием прессы, между лидерами произошел спор относительно подписания мирного договора и завершения войны.

После конфликта, Зеленский досрочно покинул Белый дом, подготовленное сторонами соглашение о редкоземельных металлах не было подписано.

Госдепартамент прекратил финансирование программы по восстановлению энергосистемы Украины на сотни миллионов долларов.

По данным СМИ, учитывая ситуацию, США могут остановить предоставление Украине военной помощи.

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