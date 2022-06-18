Зеленский повысил в звании ответственного за оборону Николаева
Заместитель командующего ОК "Юг" Андрей Гнатов, отвечающий за оборону Николаева, получил звание бригадного генерала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №420.
Ранее у Гнатова было звание полковника. Президент Владимир Зеленский во время визита в Николаев лично прицепил военному новый шеврон.
Гнатов в 2016-2018 годах был начальником 36-й отдельной бригады морской пехоты, а с 2018 по 2021 год - командиром бригады.
У него есть и другие награды. Так, в 2015 году Гнатов получил медаль "За военную службу Украине" за мужество и высокий профессионализм. В 2020 году военный получил орден Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украины.
Как сообщалось ранее, Зеленский прибыл в Николаев с визитом.
Напомним, президент вручил главе Николаевской ОВА Виталию Киму орден Богдана Хмельницкого.