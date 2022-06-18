Зеленский повысил в звании ответственного за оборону Николаева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №420 .

Ранее у Гнатова было звание полковника. Президент Владимир Зеленский во время визита в Николаев лично прицепил военному новый шеврон.

Гнатов в 2016-2018 годах был начальником 36-й отдельной бригады морской пехоты, а с 2018 по 2021 год - командиром бригады.

У него есть и другие награды. Так, в 2015 году Гнатов получил медаль "За военную службу Украине" за мужество и высокий профессионализм. В 2020 году военный получил орден Богдана Хмельницкого III степени за весомый личный вклад в укрепление обороноспособности Украины.