Зеленський підвищив у званні відповідального за оборону Миколаєва

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №420 .

Раніше Гнатов мав звання полковника. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Миколаєва особисто причепив військовому новий шеврон.

Гнатов у 2016-2018 роках був начальником 36-ї окремої бригади морської піхоти, а з 2018 по 2021 рік - командиром бригади.

Він має й інші нагороди. Так, у 2015 році Гнатов отримав медаль "За військову службу Україні" за мужність і високий професіоналізм. У 2020 році військовий отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України.