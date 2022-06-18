Зеленський підвищив у званні відповідального за оборону Миколаєва
Заступник командувача ОК "Південь" Андрій Гнатов, що відповідає за оборону Миколаєва, отримав звання бригадного генерала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента №420.
Раніше Гнатов мав звання полковника. Президент Володимир Зеленський під час візиту до Миколаєва особисто причепив військовому новий шеврон.
Гнатов у 2016-2018 роках був начальником 36-ї окремої бригади морської піхоти, а з 2018 по 2021 рік - командиром бригади.
Він має й інші нагороди. Так, у 2015 році Гнатов отримав медаль "За військову службу Україні" за мужність і високий професіоналізм. У 2020 році військовий отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності України.
Як повідомлялося раніше, Зеленський прибув у Миколаїв із візитом.
Нагадаємо, президент вручив голові Миколаївської ОВА Віталію Кіму орден Богдана Хмельницького.