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Зеленський повторно попросить Раду звільнити Клімкіна

Новини » Політика    01.07.2019 - 14:38
Зеленський повторно попросить Раду звільнити Клімкіна
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Богдан заявив, що деякі міністри не захищають інтереси України

Президент України Володимир Зеленський повторно попросить Верховну раду звільнити міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Як повідомляється, Зеленський повторно направить у парламент подання про звільнення міністра закордонних справ та інші кадрові питання.

Крім того, керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що деякі міністри ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України.

"Зараз деякі міністри, Верховна рада ведуть політичну діяльність, а не захищають інтереси України та наших громадян. Тому ми сьогодні будемо звертатися до парламенту щодо зміни кадрів і призначення тих, яким довіряє президент, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності міністра закордонних справ за ті дії, які прямо суперечать чинному законодавству", - заявив Андрій Богдан.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський направив прем'єр-міністру Володимиру Гройсману лист про притягнення до дисциплінарної відповідальності голови МЗС України Павла Клімкіна. Таке рішення президент ухвалив у зв'язку з тим, що МЗС не проінформував його про ноті Міністерства закордонних справ РФ від 25 червня, яка стосувалася звільнення полонених українських моряків, і ноту-відповідь з української сторони.

Нагадаємо, 27 липня президент України Володимир Зеленський публічно звинуватив міністра закордонних справ Павла Клімкіна в тому, що той не погодив з ним ноту до Росії про українських полонених моряків.

Крім того, глава МЗС України Павло Клімкін 1 липня заявив, що йде у відпустку. Клімкін повідомив, що своєю пропозицією про українських моряків Росія намагалася створити пастку для України і фундаментально послабити позицію по окупованому Криму. Однак, на його думку, будь-які внутрішні дискусії повинні посилювати Україну і послаблювати РФ.

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