Зеленський повинен вибачитися за своє "фіаско" у Білому домі, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що президент України Володимир Зеленський має вибачитися за поведінку під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Він також сумнівається в готовності українського лідера до мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рубіо в ефірі програми The Source на телеканалі CNN .

Очільник американської дипломатії закликав Зеленського вибачитися за те, що перетворив зустріч в Овальному кабінеті на "фіаско для себе".

"Йому не слід було йти туди і ставати антагоністом", - сказав держсекретар.

Він також висловив сумнів у готовності Зеленського до мирних переговорів.

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно - а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя, - ви не збираєтеся садити людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, ймовірно, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, не хоче", - зазначив Рубіо.

Розмова "зійшла з рейок"

Коментуючи заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема про те, що Зеленський має розглянути можливість подати у відставку після таких переговорів, Рубіо відповів, що Трамп "не зайняв жодної позиції з цього приводу".

"Сьогодні він сказав: "Нехай повертається, коли буде готовий до миру". Ось що він сказав", - зазначив Рубіо і додав, що позиція Трампа щодо Путіна залишається "довіряти, але перевіряти".

Держсекретар також висловив невдоволення тоном, яким Зеленський говорив із віце-президентом Джей Ді Венсом під час зустрічі в Овальному кабінеті.

За словами Рубіо, після перепалки Зеленського і Венса, розмова "зійшла з рейок".

"Цей активний, відкритий підрив зусиль, спрямованих на досягнення миру, глибоко розчаровує всіх, хто був залучений у комунікацію з ним (Зеленським. - ред.) до сьогоднішнього дня. Гадаю він повинен вибачитися за те, що витратив наш час на зустріч, яка повинна була закінчитися саме так", - сказав держсекретар.

Путіна не можна обзивати

Рубіо сказав, що Зеленський може повернутися до Білого дому, коли він буде "готовий до миру і серйозно налаштований на мир".

"Як ви збираєтеся посадити Володимира Путіна і Російську Федерацію за стіл переговорів, щоб обговорити навіть можливість, або навіть дослідити, чи є можливість для миру? Ви не зробите цього, обзиваючи їх", - сказав держсекретар.

Рубіо сказав, що наразі передчасно думати про те, чи зустрінуться Трамп, Путін і Зеленський для мирних переговорів.

"Попереду ще багато роботи, перш ніж ми дійдемо до цього. Це складне протистояння, яке має причини, що сягають корінням у багато років, і в ньому багато чого слід з'ясувати. Багато було привнесено з обох сторін", - сказав глава американської дипломатії.

Він також додав, що США "намагаються покласти край цьому конфлікту".

"Це нежиттєздатна, кривава війна, що має закінчитися. І зараз єдиним лідером у світі, який може мати шанс покласти цьому край, є президент Дональд Трамп, і ми повинні дати йому можливість спробувати це зробити", - підсумував Рубіо.