Зеленський повинен вибачитися за своє "фіаско" у Білому домі, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що президент України Володимир Зеленський має вибачитися за поведінку під час зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Він також сумнівається в готовності українського лідера до мирних переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Рубіо в ефірі програми The Source на телеканалі CNN.
Очільник американської дипломатії закликав Зеленського вибачитися за те, що перетворив зустріч в Овальному кабінеті на "фіаско для себе".
"Йому не слід було йти туди і ставати антагоністом", - сказав держсекретар.
Він також висловив сумнів у готовності Зеленського до мирних переговорів.
"Коли ви починаєте говорити про це агресивно - а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя, - ви не збираєтеся садити людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, ймовірно, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, не хоче", - зазначив Рубіо.
Розмова "зійшла з рейок"
Коментуючи заяву сенатора-республіканця Ліндсі Грема про те, що Зеленський має розглянути можливість подати у відставку після таких переговорів, Рубіо відповів, що Трамп "не зайняв жодної позиції з цього приводу".
"Сьогодні він сказав: "Нехай повертається, коли буде готовий до миру". Ось що він сказав", - зазначив Рубіо і додав, що позиція Трампа щодо Путіна залишається "довіряти, але перевіряти".
Держсекретар також висловив невдоволення тоном, яким Зеленський говорив із віце-президентом Джей Ді Венсом під час зустрічі в Овальному кабінеті.
За словами Рубіо, після перепалки Зеленського і Венса, розмова "зійшла з рейок".
"Цей активний, відкритий підрив зусиль, спрямованих на досягнення миру, глибоко розчаровує всіх, хто був залучений у комунікацію з ним (Зеленським. - ред.) до сьогоднішнього дня. Гадаю він повинен вибачитися за те, що витратив наш час на зустріч, яка повинна була закінчитися саме так", - сказав держсекретар.
Путіна не можна обзивати
Рубіо сказав, що Зеленський може повернутися до Білого дому, коли він буде "готовий до миру і серйозно налаштований на мир".
"Як ви збираєтеся посадити Володимира Путіна і Російську Федерацію за стіл переговорів, щоб обговорити навіть можливість, або навіть дослідити, чи є можливість для миру? Ви не зробите цього, обзиваючи їх", - сказав держсекретар.
Рубіо сказав, що наразі передчасно думати про те, чи зустрінуться Трамп, Путін і Зеленський для мирних переговорів.
"Попереду ще багато роботи, перш ніж ми дійдемо до цього. Це складне протистояння, яке має причини, що сягають корінням у багато років, і в ньому багато чого слід з'ясувати. Багато було привнесено з обох сторін", - сказав глава американської дипломатії.
Він також додав, що США "намагаються покласти край цьому конфлікту".
"Це нежиттєздатна, кривава війна, що має закінчитися. І зараз єдиним лідером у світі, який може мати шанс покласти цьому край, є президент Дональд Трамп, і ми повинні дати йому можливість спробувати це зробити", - підсумував Рубіо.
Резонансні переговори Зеленського і Трампа
У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона з офіційним візитом. Метою поїздки мало стати підписання угоди між країнами про розподіл контролю над корисними копалинами України.
Однак під час зустрічі Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті Білого дому, між лідерами спалахнула емоційна суперечка щодо подальших переговорів про припинення війни.
Трамп заявив, що в України закінчуються солдати і ЗСУ скоро не зможуть ефективно протистояти Росії. Отже, за його словами, країнам необхідно почати переговори й укласти мир. Аналогічний меседж повторив віце-президент США Джей Ді Венс.
У відповідь Зеленський нагадав, що Путін проводив низку дипломатичних зустрічей перед повномасштабним вторгненням і ніколи не виконував підписані угоди про мир.
Після цього Трамп заявив, що або Україна підписує мирну угоду з Росією, або США "вийдуть із процесів". Він сказав, що Зеленський не готовий до миру і нібито "не демонструє вдячності" Америці за допомогу.
Після емоційної зустрічі, Зеленський достроково покинув Білий дім.
В інтерв'ю телеканалу Fox News, український лідер заявив про готовність Києва підписати угоду зі США, яка стане першим кроком для гарантій безпеки.
Зеленський також вважає, що в мирних переговорах мають брати участь США, Україна та країни Європи.
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