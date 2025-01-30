Росіяни просунулися до південного флангу Покровська, - Нацгвардія

Російські окупанти просунулися до південного флангу Покровська Донецької області. Там ворог здійснює атаки на позиції Сил оборони.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону.

"Ворог продовжує вести наступальні дії й відносно населених пунктів в районі Покровська, так і по південному флангу самого Покровська", - сказав Музичук.

За його словами, для атак росіяни зосереджують піхотні групи та використовують погодні умови.

Речник пояснив, що туман заважає роботі української аеророзвідки, тому ворог щільно використовує піхоту групами від двох до десяти осіб.

Також Музичук додав, що, порівняно з осінню 2024 року, частота застосовування дронів на фронті з обох сторін зросла у понад 2,5 раза.