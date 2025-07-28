Зеленський повідомив хороші результати протидії "Шахедам" цієї ночі

За його словами, сьогодні вночі активно працювали підрозділи наших безпілотних систем, армійської авіації та авіації Повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи.

"Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти "Шахедів" - десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання", - повідомив президент.

Зеленський зазначив, що Україна постійно посилює повітряну оборону, і важливо, щоб міжнародні партнери чітко розуміли, якої саме підтримки потребує держава.

"Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України та секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні", - йдеться у повідомленні голови держави.

Також президент зазначив, що наразі внаслідок російських ударів відомо про 8 поранених.

Тривають відновлювальні й рятувальні роботи. Зокрема, це стосується електропостачання.