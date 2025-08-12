Зеленський повідомив "хороші новини" та розповів, що сталось біля Добропілля

"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив", - наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що зранку він заслухав доповіді командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону. Запорізька область. Зберігаємо позиції", - пояснив президент.

Він також згадав про ситуацію в Луганській області. Зеленський зауважив, що не уточнюватиме, які підрозділи, і де саме, бо заходи ще тривають, але українські військові, за його словами, просунулися на один кілометр вглиб позицій противника.

Щодо ситуації на Харківському напрямку президент прокоментував коротко.

"Харківський напрямок - стоїмо", - зазначив він.

Що відбулось біля Добропілля

Найскладніша ситуація, за словами Зеленського, наразі в напрямку Краматорську.

"Добропілля-Краматорськ. Що там відбулося? Групи “рускіх” просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом. Задача цього просування нам зрозуміла", - наголосив він.

Як пояснив президент, до 15 серпня росіяни хочуть сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з американським президентом Трампом.

"Особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає", - зауважив він.