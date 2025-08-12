Зеленський повідомив "хороші новини" та розповів, що сталось біля Добропілля

На Сумщині українські сили звільнили шість окупованих населених пунктів та вийшли на кордон у двох точках. Тим часом під Добропіллям російські групи просунулися на кілька кілометрів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає кореспондент РБК-Україна.
"Сумщина. Там було у нас 18 точок – окупованих сіл або важливих точок. Шість звільнено. Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив", - наголосив Зеленський.
Президент зауважив, що зранку він заслухав доповіді командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Олега Апостола та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону. Запорізька область. Зберігаємо позиції", - пояснив президент.
Він також згадав про ситуацію в Луганській області. Зеленський зауважив, що не уточнюватиме, які підрозділи, і де саме, бо заходи ще тривають, але українські військові, за його словами, просунулися на один кілометр вглиб позицій противника.
Щодо ситуації на Харківському напрямку президент прокоментував коротко.
"Харківський напрямок - стоїмо", - зазначив він.
Найскладніша ситуація, за словами Зеленського, наразі в напрямку Краматорську.
"Добропілля-Краматорськ. Що там відбулося? Групи “рускіх” просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках. Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом. Задача цього просування нам зрозуміла", - наголосив він.
Як пояснив президент, до 15 серпня росіяни хочуть сформувати певний інформаційний простір, перед зустріччю російського диктатора Володимира Путіна з американським президентом Трампом.
"Особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, просувається, а Україна втрачає", - зауважив він.
Нагадаємо, що напередодні DeepState заявило, що російська армія мала значне просування в районі Добропілля.
Однак в ОСУВ "Дніпро" пояснили, що противник постійно змінює прийоми і способи застосування військ. Окрім цього, за даними військових, ворог також використовує перевагу в чисельності та не зважаючи на значні втрати намагається просочуватись малими групами повз першу лінію українських позицій.
Наразі ситуація на даній ділянці фронту залишається складною.
Зауважимо, що РБК-Україна пояснювало, де знаходиться Добропілля і чим воно важливе.