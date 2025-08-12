Зеленский сообщил "хорошие новости" и рассказал, что произошло возле Доброполья

"Сумщина. Там было у нас 18 точек - оккупированных сел или важных точек. Шесть освобождены. То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Я думаю, что там более-менее позитив", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что утром он заслушал доклады командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Олега Апостола и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Зачистили еще 900 метров в Сумской области возле нескольких пунктов до границы. Запорожская область. Сохраняем позиции", - пояснил президент.

Он также упомянул о ситуации в Луганской области. Зеленский отметил, что не будет уточнять, какие подразделения, и где именно, потому что мероприятия еще продолжаются, но украинские военные, по его словам, продвинулись на один километр вглубь позиций противника.

Относительно ситуации на Харьковском направлении президент прокомментировал коротко.

"Харьковское направление - стоим", - отметил он.

Что произошло возле Доброполья

Самая сложная ситуация, по словам Зеленского, сейчас в направлении Краматорска.

"Доброполье-Краматорск. Что там произошло? Группы "русских" продвинулись около 10 километров в нескольких точках. Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задача этого продвижения нам понятна", - подчеркнул он.

Как пояснил президент, до 15 августа россияне хотят сформировать определенное информационное пространство, перед встречей российского диктатора Владимира Путина с американским президентом Трампом.

"Особенно в американском пространстве, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет", - отметил он.