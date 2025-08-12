RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Зеленский сообщил "хорошие новости" и рассказал, что произошло возле Доброполья

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

На Сумщине украинские силы освободили шесть оккупированных населенных пунктов и вышли на границу в двух точках. Тем временем под Добропольем российские группы продвинулись на несколько километров.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сумщина. Там было у нас 18 точек - оккупированных сел или важных точек. Шесть освобождены. То есть мы продвигаемся вперед. Это хорошие новости. В двух точках вышли на границу с Российской Федерацией. Я думаю, что там более-менее позитив", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что утром он заслушал доклады командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ Олега Апостола и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Зачистили еще 900 метров в Сумской области возле нескольких пунктов до границы. Запорожская область. Сохраняем позиции", - пояснил президент.

Он также упомянул о ситуации в Луганской области. Зеленский отметил, что не будет уточнять, какие подразделения, и где именно, потому что мероприятия еще продолжаются, но украинские военные, по его словам, продвинулись на один километр вглубь позиций противника.

Относительно ситуации на Харьковском направлении президент прокомментировал коротко.

"Харьковское направление - стоим", - отметил он.

Что произошло возле Доброполья

Самая сложная ситуация, по словам Зеленского, сейчас в направлении Краматорска.

"Доброполье-Краматорск. Что там произошло? Группы "русских" продвинулись около 10 километров в нескольких точках. Все они без техники, только оружие в руках. Некоторые уже найдены, частично уничтожены, частично взяты в плен. Других также найдем и уничтожим в ближайшее время. Задача этого продвижения нам понятна", - подчеркнул он.

Как пояснил президент, до 15 августа россияне хотят сформировать определенное информационное пространство, перед встречей российского диктатора Владимира Путина с американским президентом Трампом.

"Особенно в американском пространстве, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет", - отметил он.

Ситуация в Доброполье

Напомним, что накануне DeepState заявило, что российская армия имела значительное продвижение в районе Доброполья.

Однако в ОСУВ "Днепр" объяснили, что противник постоянно меняет приемы и способы применения войск. Кроме этого, по данным военных, враг также использует преимущество в численности и несмотря на значительные потери пытается просачиваться малыми группами мимо первой линии украинских позиций.

Сейчас ситуация на данном участке фронта остается сложной.

Заметим, что РБК-Украина объясняло, где находится Доброполье и чем оно важно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийДобропольеВойна России против Украины