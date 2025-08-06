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Дональд Трамп Війна в Україні

Зеленський поговорив із Трампом після візиту його посланця до Путіна: що сказав

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський вечері 6 серпня провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. У переговорах також брали участь європейські лідери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви", - повідомив Зеленський.

За словами президента, спільна позиція України та партнерів абсолютно чітка: війна має завершитися.

"І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

"Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - додав президент.

Розмова Зеленського та Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 6 серпня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Розмова двох лідерів відбувається після того, як спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

За підсумками переговорів помічник голови Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін передав через Віткоффа сигнал щодо війни в Україні. Своєю чергою Віткофф передав сигнал Трампу.

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