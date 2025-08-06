Зеленський поговорив із Трампом після візиту його посланця до Путіна: що сказав

"Якраз дорогою від наших бригад на Сумщині провів розмову з президентом Трампом. Ця розмова відбулася після візиту представника президента Трампа Стівена Віткоффа до Москви", - повідомив Зеленський.

За словами президента, спільна позиція України та партнерів абсолютно чітка: війна має завершитися.

"І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна обов’язково захистить свою незалежність.

"Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала. Дякую всім, хто підтримує Україну", - додав президент.