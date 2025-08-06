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Дональд Трамп Война в Украине

Зеленский поговорил с Трампом после визита его посланника к Путину: что сказал

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 6 августа провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В переговорах также принимали участие европейские лидеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя президента Трампа Стивена Виткоффа в Москву", - сообщил Зеленский.

По словам президента, общая позиция Украины и партнеров абсолютно четкая: война должна завершиться.

"И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку. Мы обсудили то, что было озвучено в Москве", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина обязательно защитит свою независимость.

"Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", - добавил президент.

 

Разговор Зеленского и Трампа

Напомним, сегодня, 6 августа, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разговор двух лидеров происходит после того, как спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

По итогам переговоров помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что Путин передал через Уиткоффа сигнал о войне в Украине. В свою очередь Уиткофф передал сигнал Трампу.

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