Зеленський повідомив про "далекобійні санкції" проти заводів РФ і "цілі" в Чорному морі

В ніч на 28 вересня Сили оборони України застосували "далекобійні санкції" проти заводів, нафтових об'єктах росіян і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Послідовно відповідаємо нашою далекобійністю на російські удари проти життя. Цієї ночі було застосування наших санкцій по двох оборонних заводах - в Тульському та Воронезькому регіонах", - зазначив глава держави.
Президент додав, що підрозділи СБУ "добре відпрацювали" по нафтових об'єктах країни-агресорки у Краснодарському регіоні.
"Застосовувалися санкції по об’єктах у Калузькому та Орловському регіонах, які росіяни використовують для дронового терору проти України. У Брянському регіоні працювали безпосередньо проти окупаційного контингенту. Є також ураження цілі в Чорному морі", - розповів Зеленський.
Він також подякував всім, хто "повертає війну туди, звідки вона прийшла", і додав, що РФ має припинити ескалацію.
Нагадаємо, сьгодні вночі мешканці станиці Новотитарівської в Краснодарському краї повідомили про проліт безпілотників і серію вибухів. За словами очевидців, звуки вибухів було чути "в районі залізниці".
Крім того, Сили оборони уразили низку військових об’єктів російської армії. Серед цілей - зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С2", пункти управління безпілотниками та місця запуску ударних дронів.