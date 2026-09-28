Зеленский сообщил о "дальнобойных санкциях" против заводов РФ и "цели" в Черном море

"Последовательно отвечаем нашей дальнобойностью на российские удары против жизни. Этой ночью было применение наших санкций по двум оборонным заводам - в Тульском и Воронежском регионах", - отметил глава государства.

Президент добавил, что подразделения СБУ "хорошо отработали" по нефтяным объектам страны-агрессора в Краснодарском регионе.

"Применялись санкции по объектам в Калужском и Орловском регионах, которые россияне используют для дронового террора против Украины. В Брянском регионе работали прямо против оккупационного контингента. Есть также поражение цели в Черном море", - рассказал Зеленский.

Он также поблагодарил всех, кто "возвращает войну туда, откуда она пришла", и добавил, что РФ должна прекратить эскалацию.