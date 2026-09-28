ua en ru
Пн, 28 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Краснодарському краї після атаки дронів горить нафтобаза "Едельвейс-95", - ЗМІ

10:30 28.09.2026 Пн
2 хв
aimg Марія Науменко
У Краснодарському краї після атаки дронів горить нафтобаза "Едельвейс-95", - ЗМІ Фото: російські рятувальники (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 28 вересня мешканці станиці Новотитарівської Краснодарського краю повідомили про проліт безпілотників та численні вибухи. За словами очевидців, вибухи лунали "у районі залізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналіз Telegram-каналу ASTRA.

ASTRA проаналізувала кадри, які зробили очевидці після нічної атаки. За даними OSINT-аналітиків, на них видно пожежу на території нафтобази краснодарської компанії ТОВ "Едельвейс-95".

Підприємство займається оптовою торгівлею нафтопродуктами. Серед основних напрямків його роботи - поставки дизельного палива стандарту Євро-5 та бензину АІ-92, АІ-95 і АІ-100.

Зазначається, що обсяг нафтобази становить близько 4500 кубометрів. Крім того, об'єкт має власний залізничний тупик, який використовують для приймання та відвантаження пального.

Таким чином, підприємство має можливість отримувати та відправляти нафтопродукти залізницею.

Що відомо про "Едельвейс-95"

На сайті "Едельвейс-95" зазначено, що підприємство продає паливо близько 30 років. Компанія також повідомляє, що закуповує нафтопродукти безпосередньо у найбільших російських нафтопереробних заводів.

Власна нафтобаза, як стверджується на сайті підприємства, дає змогу оперативно отримувати весь асортимент продукції та відвантажувати його протягом одного робочого дня.

Російський Краснодарський край регулярно стає ціллю атак безпілотників. Зокрема, українські дрони вже неодноразово атакували розташовані там нафтопереробні підприємства.

Зокрема, у ніч на 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод. Після удару на території підприємства виникла пожежа.

Ільський НПЗ може переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація НПЗ Краснодарский край Дрони НАФТА Бензин Дизпаливо
Новини
Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС, - Politico
Україна може отримати чіткий план вступу до ЄС, - Politico
Аналітика
Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чорна смуга. Як Україна переживе осінь та зиму і чи чекати колапсу економіки